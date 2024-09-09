Эргин Атаман о Джеди Османе: «Великолепный игрок в расцвете сил, с отличным характером»

Эргин Атаман поделился мнением о новобранце «Панатинаикоса» Джеди Османе

«Осман – великолепный игрок в расцвете сил, с отличным характером, что, безусловно, тоже имеет значение. Элементы, которые характеризуют его бойцовский характер и стиль игры – это физическая сила, агрессия на обеих половинах площадки и способность нагнетать темп, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Джеди может играть на обеих позициях форварда, очень хорошо читает игру и ставит команду выше себя. Помимо таланта, он также обладает опытом выступлений на самом высоком уровне, зрелостью. Это игрок уровня НБА, который приходит в «Панатинаикос », чтобы дать команде много важных вещей», – считает главный тренер чемпионов Евролиги .