Эргин Атаман о Джеди Османе: «Великолепный игрок в расцвете сил, с отличным характером»
Эргин Атаман поделился мнением о новобранце «Панатинаикоса» Джеди Османе
«Осман – великолепный игрок в расцвете сил, с отличным характером, что, безусловно, тоже имеет значение. Элементы, которые характеризуют его бойцовский характер и стиль игры – это физическая сила, агрессия на обеих половинах площадки и способность нагнетать темп, когда вы меньше всего этого ожидаете.
Джеди может играть на обеих позициях форварда, очень хорошо читает игру и ставит команду выше себя. Помимо таланта, он также обладает опытом выступлений на самом высоком уровне, зрелостью. Это игрок уровня НБА, который приходит в «Панатинаикос», чтобы дать команде много важных вещей», – считает главный тренер чемпионов Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SPORT24
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