Омер Юртсевен не сыграет за сборную Турции на Евробаскете-2022

Центровой не поможет сборной Турции на Евробаскете-2022.

Изначально сообщалось, что Юртсевен самовольно не поехал на сбор национальной команды, который проходит в итальянском Бормио. Представители баскетболиста утверждают, что находились в контакте с Турецкой федерацией баскетбола и предупредили о принятом решении как людей из организации, так и из самой сборной.

Предполагается, что Омер хочет сосредоточиться на подготовке к новому сезону НБА.

В минувшем сезоне 24-летний Юртсевен провел 56 матчей за «Хит», набирая 5,3 очка и 5,3 подбора в среднем за игру.

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