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  • Шакил О′Нил о Кейтлин Кларк и Энджел Риз: «Хочу, чтобы кто-то из них зарабатывал 10, 15, 20 миллионов долларов в год»
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Шакил О′Нил о Кейтлин Кларк и Энджел Риз: «Хочу, чтобы кто-то из них зарабатывал 10, 15, 20 миллионов долларов в год»

Шакил О′Нил выразил надежду на повышение зарплат звезд женской НБА.

Член Зала славы надеется, что восходящие звезды женского баскетбола Кейтлин Кларк и Энджел Риз будут получать десятки миллионов долларов.

«Мне бы хотелось, чтобы кто-то из них зарабатывал 10, 15, 20 миллионов долларов в год, они этого заслуживают. Но болельщики должны продолжать поддерживать их... чем сильнее они это делают, тем больше платят игрокам.

Пришло время для равной оплаты труда. Девушки всегда были в порядке, но сейчас, с учетом их прогресса все должны получать равные деньги», – считает прославленный игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: USA Today
logoШакил О′Нил
logoженская НБА
logoНБА
logoКейтлин Кларк
logoЭнджел Риз
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