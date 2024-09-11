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Шакил О′Нил: «Никто не хейтит Кейтлин Кларк. Ей нужно дождаться своей очереди»

Шакил О′Нил отреагировал на слова Чарльза Баркли о зависти к Кейтлин Кларк.

«Существует профессиональная зависть. Есть много людей, которые завидуют другим в своей профессии. Я завидую Стефену Карри, он зарабатывает 60 миллионов долларов, но такова жизнь.

Кейтлин Кларк также должна понимать, что ничего не дается просто так. Она должна это заслужить. Чарльзу Баркли пришлось через это пройти, мне пришлось через это пройти. Да, ты молодец, но ты еще не настолько хороша. Успокойся. У нас все еще есть Дайана Таурази, у нас все еще есть Эйджа Уилсон. Если хочешь выразить уважение Кейтлин, убедись, что наши девушки, которые доминируют в этой лиге, получают такое же уважение.

Такие болтуны, как Чак, говорят о хейте. Это не хейт. Ты хороша, но давай немного сбавим обороты. Как бы хороша ни была Кейтлин Кларк, было много молодых леди, которые хорошо выступали, но не получали уважения. Каждый должен ждать своей очереди», – сказал легендарный центровой НБА.

Ранее Баркли заявил, что причиной хейта в адрес новичка женской НБА Кейтлин Кларк является зависть.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: USA Today
logoШакил О′Нил
logoженская НБА
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoКейтлин Кларк
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