Александр Медведев о весе Омари Спеллмена: «Даже хотели дать ему прозвище «пухляш»

Александр Медведев поделился мнением об Омари Спеллмене.

Председатель совета директоров «Зенита » ответил на вопрос о физической форме новобранца команды.

– Показалось, что у Омари Спеллмена есть немного лишнего веса.

– Вы его не видели, когда он сюда приехал. Даже хотели дать ему прозвище «пухляш», но теперь к нему это не применимо. У него есть такая особенность, что он набирает лишний вес, но потом от него избавляется.

В первом матче «Зенита» на Суперкубке Лиги ВТБ против «Бешикташа» Омари набрал 15 очков и 8 подборов.