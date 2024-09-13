Александр Медведев о весе Омари Спеллмена: «Даже хотели дать ему прозвище «пухляш»
Александр Медведев поделился мнением об Омари Спеллмене.
Председатель совета директоров «Зенита» ответил на вопрос о физической форме новобранца команды.
– Показалось, что у Омари Спеллмена есть немного лишнего веса.
– Вы его не видели, когда он сюда приехал. Даже хотели дать ему прозвище «пухляш», но теперь к нему это не применимо. У него есть такая особенность, что он набирает лишний вес, но потом от него избавляется.
В первом матче «Зенита» на Суперкубке Лиги ВТБ против «Бешикташа» Омари набрал 15 очков и 8 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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