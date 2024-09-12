Георгий Жбанов: «Зенит» готов к сезону процентов на 70-75»

Георгий Жбанов прокомментировал победу «Зенита» над «Бешикташем».

— Несмотря на вчерашнее крупное поражение от УНИКСа, «Бешикташ» сегодня смог навязать очень серьезную борьбу «Зениту». Это удивило? Были готовы к этому?

— Было понятно, что «Бешикташ » будет реагировать после такого крупного поражения. Знаем тренера «Бешикташа» и его характер — конечно же, он был очень недоволен и результатом, и игрой в том матче. Так что наверняка они услышали это недовольство в раздевалке после игры и вышли сегодня с другим настроем. Мы же рады, что смогли подарить болельщикам интересную и красивую игру вплоть до последних минут матча.

— Как бы вы оценили сейчас форму команды?

— Мы еще готовимся, еще щупаем друг друга. Поэтому на 100% как команда еще не готовы.

— На сколько процентов пока готовы?

— Процентов на 70–75, — сказал защитник «Зенита».

«Зенит» в четверг одержал победу над «Бешикташем» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 83:80. Вчера турецкая команда уступила УНИКСу — 69:97.