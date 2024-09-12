Димитрис Итудис: «Российские команды поддерживают высокий уровень. Болельщики в Западной Европе должны об этом знать»
Димитрис Итудис отметил высокий уровень российских команд.
«Нам стоит говорить о российских командах. Они сохраняют высокий уровень, и баскетбольные болельщики в Западной Европе должны об этом знать. Могу сказать, что ЦСКА поддерживает высокий уровень. Так же, как и «Зенит», УНИКС, «Локомотив» и некоторые другие команды.
Возьмите пример Алексы Аврамовича, который играл в Евролиге за «Партизан», но принял решение приехать в Лигу ВТБ. Это говорит о многом. Пришло время говорить о российских клубах на этих закрытых встречах и укреплять нашу дружбу, потому что они не имеют отношения к происходящему. Это происходит на политическом уровне», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
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