Александр Медведев: «Бешикташ» после крупного поражения от УНИКСа по‑другому готовился к игре с «Зенитом»
Александр Медведев прокомментировал тяжелую победу «Зенита» над «Бешикташем».
— Матч с «Бешикташем» получился очень упорным и напряженным.
— Это не удивляет. «Бешикташ» после крупного поражения от УНИКСа совершенно по‑другому готовился к игре, и поэтому получился такой интересный баскетбол.
— Как вам на этом этапе подготовки форма команды?
— Ясно, что не все игроки находятся в оптимальной форме, но они будут прибавлять с каждым матчем. Еще две игры на Суперкубке, а потом уже регулярный чемпионат начнется.
— Как считаете, «Зенит» победит в Суперкубке?
— Это не главная задача. Главное — набирать игровые кондиции, — сказал председатель совета директоров «Зенита».
«Зенит» в четверг одержал победу над «Бешикташем» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 83:80. Вчера турецкая команда уступила УНИКСу — 69:97.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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