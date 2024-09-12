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Александр Медведев: «Бешикташ» после крупного поражения от УНИКСа по‑другому готовился к игре с «Зенитом»

Александр Медведев прокомментировал тяжелую победу «Зенита» над «Бешикташем».

— Матч с «Бешикташем» получился очень упорным и напряженным.

— Это не удивляет. «Бешикташ» после крупного поражения от УНИКСа совершенно по‑другому готовился к игре, и поэтому получился такой интересный баскетбол.

— Как вам на этом этапе подготовки форма команды?

— Ясно, что не все игроки находятся в оптимальной форме, но они будут прибавлять с каждым матчем. Еще две игры на Суперкубке, а потом уже регулярный чемпионат начнется.

— Как считаете, «Зенит» победит в Суперкубке?

— Это не главная задача. Главное — набирать игровые кондиции, — сказал председатель совета директоров «Зенита».

«Зенит» в четверг одержал победу над «Бешикташем» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 83:80. Вчера турецкая команда уступила УНИКСу — 69:97.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoУНИКС
logoЗенит
logoБешикташ
logoАлександр Медведев
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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