Энтони Эдвардс покинул игру против «Индианы» спустя три минуты из-за проблем с бедром
Суперзвезда «Вулвс» досрочно ушел с площадки.
Эдвардс начал матч с пяти бросков и 5 очков за первые три минуты игры «Миннесоты» против «Индианы».
Затем он покинул паркет с тем, что клуб охарактеризовал как «напряжение в задней поверхности бедра».
Позже звездный защитник вернулся на скамейку запасных в повседневной одежде и пытался подбодрить своих партнеров по команде. «Тимбервулвс» одержали верх над «Пэйсерс» – 114:110.
В двух первых матчах сезона Эдвардс в среднем набирал 36 очков за игру и реализовывал 50% бросков с дальней дистанции, добавляя к этому 5,5 подбора и 3 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
