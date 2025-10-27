1

Энтони Эдвардс покинул игру против «Индианы» спустя три минуты из-за проблем с бедром

Суперзвезда «Вулвс» досрочно ушел с площадки.

Эдвардс начал матч с пяти бросков и 5 очков за первые три минуты игры «Миннесоты» против «Индианы».

Затем он покинул паркет с тем, что клуб охарактеризовал как «напряжение в задней поверхности бедра».

Позже звездный защитник вернулся на скамейку запасных в повседневной одежде и пытался подбодрить своих партнеров по команде. «Тимбервулвс» одержали верх над «Пэйсерс» – 114:110.

В двух первых матчах сезона Эдвардс в среднем набирал 36 очков за игру и реализовывал 50% бросков с дальней дистанции, добавляя к этому 5,5 подбора и 3 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
logoМиннесота
logoИндиана
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
