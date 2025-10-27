Оби Топпин получил травму задней поверхности бедра
Форвард «Индианы» заработал повреждение.
Топпин травмировал заднюю поверхность бедра в проигранном матче против «Миннесоты» (110:114).
Форвард покинул игру в третьей четверти и не вернулся на площадку из-за того, что изначально было описано как травма правой ноги. За 17 минут на паркете он успел набрать 9 очков и 6 подборов.
Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл после матча уточнил, что Топпин повредил именно заднюю поверхность бедра. Игроку проведут диагностику (МРТ), и в команде надеются, что травма не окажется серьезной.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?3038 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости