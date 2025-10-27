Оби Топпин получил травму задней поверхности бедра

Форвард «Индианы» заработал повреждение.

Топпин травмировал заднюю поверхность бедра в проигранном матче против «Миннесоты» (110:114).

Форвард покинул игру в третьей четверти и не вернулся на площадку из-за того, что изначально было описано как травма правой ноги. За 17 минут на паркете он успел набрать 9 очков и 6 подборов.

Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл после матча уточнил, что Топпин повредил именно заднюю поверхность бедра. Игроку проведут диагностику (МРТ), и в команде надеются, что травма не окажется серьезной.