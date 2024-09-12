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Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Зенит» сыграет с «Бешикташем», ЦСКА встретится с «Црвеной Звездой»

Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Во второй игровой день «Зенит» встретится с «Бешикташем», ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой».

Суперкубок Единой лиги ВТБ 

Москва

Групповой этап

Группа А

ЦСКА – Црвена Звезда

12 сентября. 20:00

Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Локомотив-Кубань Россия – 0-1.

Группа Б

Зенит – Бешикташ

12 сентября. 17:00

Положение команд: УНИКС Россия – 1-0, Зенит Россия – 0-0, Бешикташ Турция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЦСКА
logoЗенит
logoБешикташ
logoЦрвена Звезда
logoЕдиная лига ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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