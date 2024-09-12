Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Зенит» сыграет с «Бешикташем», ЦСКА встретится с «Црвеной Звездой»

Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Во второй игровой день «Зенит» встретится с «Бешикташем», ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой». Суперкубок Единой лиги ВТБ Москва Групповой этап Группа А ЦСКА – Црвена Звезда 12 сентября. 20:00 Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Локомотив-Кубань Россия – 0-1. Группа Б Зенит – Бешикташ 12 сентября. 17:00 Положение команд: УНИКС Россия – 1-0, Зенит Россия – 0-0, Бешикташ Турция – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.