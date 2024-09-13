Бэм Адебайо считает, что Эйжа Уилсон должна быть «единогласно» выбрана MVP сезона женской НБА

Бэм Адебайо поддержал кандидатуру Эйжи Уилсон в качестве MVP сезона женской НБА.

Центровой «Хит» отметил, что его коллега по амплуа из «Лас-Вегаса» должна быть «единогласно» выбрана самым ценным игроком чемпионата.

Об этом он написал в социальных сетях.

В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами .