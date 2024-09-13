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Бэм Адебайо считает, что Эйжа Уилсон должна быть «единогласно» выбрана MVP сезона женской НБА

Бэм Адебайо поддержал кандидатуру Эйжи Уилсон в качестве MVP сезона женской НБА.

Центровой «Хит» отметил, что его коллега по амплуа из «Лас-Вегаса» должна быть «единогласно» выбрана самым ценным игроком чемпионата.

Об этом он написал в социальных сетях.

В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoМайами
logoженская НБА
logoНБА
logoБэм Адебайо
Лас-Вегас жен
logoЭйжа Уилсон
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