Бэм Адебайо считает, что Эйжа Уилсон должна быть «единогласно» выбрана MVP сезона женской НБА
Бэм Адебайо поддержал кандидатуру Эйжи Уилсон в качестве MVP сезона женской НБА.
Центровой «Хит» отметил, что его коллега по амплуа из «Лас-Вегаса» должна быть «единогласно» выбрана самым ценным игроком чемпионата.
Об этом он написал в социальных сетях.
В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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