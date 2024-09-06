  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Эйжа Уилсон о необходимых изменениях в женской НБА: «Если копать глубже, то освещение игроков»

Эйжа Уилсон прокомментировала рост женской НБА

«В первую очередь должны измениться зарплаты. Это очевидно, об этом можно говорить весь день. Но если копать глубже, то должно измениться освещение игроков. Нужно выйти за пределы площадки, рассказать о том, кто мы и как со всем справляемся.

Мне повезло, что мне не нужно уезжать в другие страны. Спасибо моему агенту. Я могу оставаться тут и усердно работать. Но многим молодым игрокам приходится покидать страну, и их здесь забывают. Как можно привлечь к ним внимание, чтобы им не пришлось никуда уходить?» – рассудила MVP и чемпионка лиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL THE SMOKE
logoженская НБА
Лас-Вегас жен
logoЭйжа Уилсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
сегодня, 13:59
Эйжа Уилсон посетила церемонию с участием Бэма Адебайо в Майами. В Сети предположили, что они встречаются
34 сентября, 20:32
Женская НБА. «Лас-Вегас» разгромил «Чикаго», «Финикс» взял верх над «Атлантой» и другие результаты
14 сентября, 05:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» победил МБА-МАИ и взял 3-е место
31 минуту назадLive
Жоаким Ноа о Джа Морэнте и Деррике Роузе: «Роуз был немного более взрывным»
251 минуту назад
Тристан Томпсон останется в «Кливленде» еще на один год
1сегодня, 15:39
Патрик Беверли о Викторе Вембаньяме: «Он будет лучшим игроком НБА в следующем сезоне»
1сегодня, 15:25
Андре Миллер: «Если Джейлен Брансон повторит то, что делал в плей-офф, я назову его мегазвездой»
1сегодня, 14:53
Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт и другие выпускники Дьюка посетили ежегодное мероприятие университета
сегодня, 13:45
Руди Гобер о нападках Шакила О’Нила: «Ему необязательно это делать, чтобы оставаться актуальным. Грустно видеть подобное»
11сегодня, 11:47
В Загребе прошел матч в память о Дражене Петровиче. «Команда Дражена» победила сборную Хорватии
1сегодня, 11:22
«Майами» воспользовался опцией и продлил контракт Николы Йовича до 2026 года
сегодня, 10:46
Грег Оден: «У нас с Роем и Олдриджем было бы особенное трио, если бы не травмы»
9сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Ник Янг предпочел Кевина Гарнетта Тиму Данкану: «Поставь Кей Джи в ту же команду, и у него будет такое же количество перстней»
10 минут назад
Маозинья Перейра присоединился к тренировочному лагерю «Мемфиса»
32 минуты назад
Фрагискос Алвертис станет европейским послом от «Панатинаикоса»
сегодня, 14:35
«Никс» не намерены подписывать Райана Арчидиаконо
сегодня, 14:18
Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
сегодня, 13:59
«Даллас» бесплатно покажет матчи команды по региональному телевидению после расторжения контракта с кабельным оператором
1сегодня, 13:22
«Получил удовольствие от разговоров с Желько Обрадовичем». Марио Хезоня подтвердил интерес «Партизана» к игроку «Реала»
сегодня, 13:00
«Страсбур» подписал Джеффа Роберсона
сегодня, 12:38
Кеон Эллис: «Сложнее всего защищаться против Кайри Ирвинга»
1сегодня, 12:31
Василие Мицич: «Начну сезон в «Шарлотт». Это официально»
сегодня, 12:21