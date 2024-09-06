Эйжа Уилсон о необходимых изменениях в женской НБА: «Если копать глубже, то освещение игроков»
Эйжа Уилсон прокомментировала рост женской НБА
«В первую очередь должны измениться зарплаты. Это очевидно, об этом можно говорить весь день. Но если копать глубже, то должно измениться освещение игроков. Нужно выйти за пределы площадки, рассказать о том, кто мы и как со всем справляемся.
Мне повезло, что мне не нужно уезжать в другие страны. Спасибо моему агенту. Я могу оставаться тут и усердно работать. Но многим молодым игрокам приходится покидать страну, и их здесь забывают. Как можно привлечь к ним внимание, чтобы им не пришлось никуда уходить?» – рассудила MVP и чемпионка лиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL THE SMOKE
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