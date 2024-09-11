Кэрон Батлер: «Это преступление, что Бэм Адебайо не получил награду «Лучший оборонительный игрок года»
Кэрон Батлер отметил мастерство центрового «Майами» Бэма Адебайо в защите.
«Если говорить об универсальности, если говорить о двустороннем защитнике, это преступление, что Бэм Адебайо не получил награду «Лучший оборонительный игрок года», – заявил ассистент главного тренера «Майами» в эфире SiriusXM NBA Radio.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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