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Кэрон Батлер: «Это преступление, что Бэм Адебайо не получил награду «Лучший оборонительный игрок года»

Кэрон Батлер отметил мастерство центрового «Майами» Бэма Адебайо в защите.

«Если говорить об универсальности, если говорить о двустороннем защитнике, это преступление, что Бэм Адебайо не получил награду «Лучший оборонительный игрок года», – заявил ассистент главного тренера «Майами» в эфире SiriusXM NBA Radio.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
logoМайами
logoНБА
logoКэрон Батлер
logoБэм Адебайо
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