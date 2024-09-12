Стивен Эй Смит: «Эйжа Уилсон – одна из величайших баскетболисток всех времен»

Стивен Эй Смит считает Эйжу Уилсон одной из величайших баскетболисток в истории.

«Эйжа Уилсон – одна из величайших баскетболисток всех времен. И мы должны признать величие, свидетелями которого мы являемся.

И не только потому, что она набирает 27,3 очка в среднем за матч, что почти превосходит рекорд Дайаны Таурази. Она также является действующим двукратным чемпионом, а также действующим двукратным обладателем награды «Лучший оборонительный игрок». Она лидирует в лиге не только по очкам, но и по подборам в защите и блок-шотам.

Она – нечто особенное. И именно поэтому я не списываю со счетов «Лас-Вегас». Попробуйте обыграть Эйжу Уилсон в серии плей-офф», – сказал эксперт.