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Димитрис Итудис: «Мечтаю увидеть Евролигу с 30 командами»

Димитрис Итудис хочет расширить Евролигу до 30 команд-участниц.

«Я мечтаю увидеть Евролигу с 30 командами.

Конечно, это не может произойти завтра. Мы достигли 18 команд, мы дойдем до 20, затем до 24, а я мечтаю о числе 30, потому что именно столько команд в НБА.

Конечно, есть много вопросов, которые нужно решить. Нам нужно поговорить с людьми, управляющими внутренними лигами, чтобы наладить сотрудничество и, по сути, сделать эти лиги похожими на G-лигу в Америке, которая занимается развитием игроков.

Все согласны с тем, что Евролига — самая конкурентная лига, и болельщики являются доказательством того, за чем следят и что их интересует», — сказал двукратный чемпион Евролиги в качестве главного тренера ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoДимитрис Итудис
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