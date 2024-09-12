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Димитрис Итудис: «Мечтаю, чтобы российские клубы и сборные вернулись на международную арену»

Димитрис Итудис надеется на скорое возвращение России на международные турниры.

«Мечтаю, чтобы российские клубы и сборные вернулись. Я спортсмен, не политик. И я бы очень хотел, чтобы российские спортсмены, не только баскетболисты, а в целом, вернулись на международную арену. Надеюсь, это произойдет раньше, чем позже. Спорт должен объединять», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЕдиная лига ВТБ
logoДимитрис Итудис
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