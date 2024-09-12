Димитрис Итудис: «Мечтаю, чтобы российские клубы и сборные вернулись на международную арену»
Димитрис Итудис надеется на скорое возвращение России на международные турниры.
«Мечтаю, чтобы российские клубы и сборные вернулись. Я спортсмен, не политик. И я бы очень хотел, чтобы российские спортсмены, не только баскетболисты, а в целом, вернулись на международную арену. Надеюсь, это произойдет раньше, чем позже. Спорт должен объединять», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости