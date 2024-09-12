УНИКС разгромил «Бешикташ», Аврамович и Ведищев дебютировали. Итоги первого дня Суперкубка

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УНИКС впервые начинает с победы

Казанский клуб участвовал во всех трех розыгрышах Суперкубка, и неизменно начинал турнир с поражений. Несмотря на травмы Луи Лабери и Александра Платунова, Велимир Перасович перед матчем с «Бешикташем» заявил, что на этот раз УНИКС твердо намерен сломать неприятную тенденцию. Первая четверть ушла на пристрелку и прошла в равной борьбе, а во второй казанцы включили шикарное движение мяча, начали попадать из-за дуги и явно стали получать удовольствие от процесса.

Звездный новобранец ДеВон Акун-Перселл, участие которого в игре также было под вопросом, все-таки вышел и настрелял 15 очков при 3/4 с дальней дистанции уже после 20 минут, Маркос Найт поддержал – 12 очков, 2/3. Азартно руководивший турецкой командой в дебюте Душан Алимпиевич притих, а выбивший 9 из 17 из-за дуги УНИКС снял с повестки главный вопрос уже к большому перерыву – 58:35. После смены сторон принципиальных изменений не случилось – стартовая игра Суперкубка впервые осталась за казанцами.

Димитрис Итудис в Москве

Одним из заметных гостей Суперкубка стал Димитрис Итудис, который возглавлял ЦСКА с 2014 по 2022 годы. Греческий специалист остается самым побеждающим тренером в истории Лиги ВТБ, а красно-синие под его руководством стали обладателями первого Суперкубка.

Действующий чемпион показал класс

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» ранее дважды встречались в рамках Суперкубка. В 2021 году в полуфинале верх взяли армейцы (91:78), в прошлом году в четвертьфинале сильнее оказалась краснодарская команда (100:98 ОТ), хотя Каспер Уэйр в том матче установил рекорд турнира по очкам за игру (44). На этот раз все сложилось иначе, причем индивидуальных подвигов не потребовалось. «Локомотив» снова был настроен максимально серьезно и провел матч с высокой интенсивностью, но ЦСКА справился с этим давлением, контролировал игру, постепенно отрывался в счете и не подпустил соперника во второй половине. Москвичи превзошли соперника по всем основным показателям, особенно хорошо получалось грузить в «краску» – 67,4% 2-очковые.

Как и в прошлом году, встреча получилась результативной, только на этот раз «сотню» выбил уже ЦСКА – 105:95.

День дебютов

День открытия первого официального турнира логичным образом преподнес несколько заметных стартов для игроков и тренеров.

Андрей Ведищев

Для многолетнего руководителя «Локо» встреча с ЦСКА выступала первой официальной в качестве наставника краснодарцев – он второй президент клуба в истории Лиги ВТБ, который стал главным тренером команды. Первым был Владимир Родионов, который в марте 2015 года занял пост главного тренера «Автодора».

Баскетболисты старались порадовать тренера-дебютанта, но ЦСКА был неумолим. Серьезные выводы по одной игре делать, конечно, рано.

Алекса Аврамович

В воскресенье ЦСКА тренировался без бронзового призера парижской Олимпиады – защитника отпускали в Сербию на свадьбу брата. Новобранец армейцев проявил себя настоящим профессионалом. Как и во время контрольных матчей на сборах, в среду он был одним из лучших в команде, на этот раз продемонстрировав организаторские способности. Алекса много таскал мяч, не забывая посматривать и на кольцо – 12 очков и 8 передач за 20 минут. Дебют удался.

Всеволод Ищенко

У «Локо» в заявке на Суперкубок присутствуют два воспитанника, которые еще не играли за основную команду в Лиге ВТБ – Михаил Ведищев и Всеволод Ищенко. Ищенко, который в прошлом сезоне выиграл бронзовую медаль молодежной Лиги ВТБ в составе «Локо-2» и попал в символическую пятерку «Финала четырех», неожиданно вышел в старте против ЦСКА, но этим и ограничился. 19-летний баскетболист отыграл 2 с половиной минуты и в протоколе не отметился – все самое интересное впереди.

Встреча

Амат М’Бай и Тони Тэйлор, которые провели три совместных сезона в составе турецкой «Каршияки» (2019-2022), встретились в Москве.

Цитата

11 сентября Ивану Ухову исполнилось 29 лет. В игре с «Локо» на счету именинника 3 очка, 2 подбора и 3 передачи.

– Курбанов сказал, что угостишь всех тортом.

– Да, сейчас обсудим, какой торт будет. Какой люблю я? Нравится «Наполеон». Наверное, так и сделаем. От себя.

Результаты первого дня Суперкубка-2024

УНИКС – «Бешикташ» – 97:69 (19:22, 39:13, 24:16, 15:18)

УНИКС: Акун-Перселл (24), Найт (23 + 5 передач + 5 передач), Рэйнольдс (16 + 8 подборов) «Бешикташ»: Конан (12 + 7 подборов)

ЦСКА – «Локомотив-Кубань» – 105:95 (24:21,30:21, 25:19, 26:24)

ЦСКА: Тримбл (19), Джекири (17 + 9 подборов), М’Бай (15), Жан-Шарль (13 + 5 подборов), Аврамович (12 + 8 передач) «Локомотив-Кубань»: Джонсон (18), Миллер (15 + 7 передач), Кливленд (14), Уэйли (10 + 7 подборов)

Расписание второго дня 17:00 «Зенит» – «Бешикташ» 20:00 ЦСКА – «Црвена Звезда».