Димитрис Итудис поделился впечатлениями от возвращения в Москву.

Бывший главный тренер ЦСКА стал гостем Суперкубка Лиги ВТБ.

«Чувствую себя здесь отлично. У меня тут много друзей, хочу сказать Единой лиге ВТБ, Сергею Кущенко и Илоне Корстин спасибо за приглашение.

Здорово, что мне удается провести время с ЦСКА , у меня здесь много игроков, с которыми мы провели столько времени за работой. Надеюсь, что и сам турнир будет на уровне. Этот Суперкубок – важный турнир. Давайте весело проведем на нем время», – заявил Итудис .