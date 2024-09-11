Димитрис Итудис: «Суперкубок Лиги ВТБ – важный турнир. Чувствую себя здесь отлично»
Димитрис Итудис поделился впечатлениями от возвращения в Москву.
Бывший главный тренер ЦСКА стал гостем Суперкубка Лиги ВТБ.
«Чувствую себя здесь отлично. У меня тут много друзей, хочу сказать Единой лиге ВТБ, Сергею Кущенко и Илоне Корстин спасибо за приглашение.
Здорово, что мне удается провести время с ЦСКА, у меня здесь много игроков, с которыми мы провели столько времени за работой. Надеюсь, что и сам турнир будет на уровне. Этот Суперкубок – важный турнир. Давайте весело проведем на нем время», – заявил Итудис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости