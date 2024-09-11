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Димитрис Итудис: «Суперкубок Лиги ВТБ – важный турнир. Чувствую себя здесь отлично»

Димитрис Итудис поделился впечатлениями от возвращения в Москву.

Бывший главный тренер ЦСКА стал гостем Суперкубка Лиги ВТБ.

«Чувствую себя здесь отлично. У меня тут много друзей, хочу сказать Единой лиге ВТБ, Сергею Кущенко и Илоне Корстин спасибо за приглашение.

Здорово, что мне удается провести время с ЦСКА, у меня здесь много игроков, с которыми мы провели столько времени за работой. Надеюсь, что и сам турнир будет на уровне. Этот Суперкубок – важный турнир. Давайте весело проведем на нем время», – заявил Итудис.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoДимитрис Итудис
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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