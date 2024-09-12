Лэндон Тейтум вошел в тренерский штаб фарм-клуба «Селтикс»

Лэндон Тейтум присоединился к «Бостону».

Бывший руководитель по развитию игроков «Вашингтона » Лэндон Тейтум присоединился к фарм-команде «Бостона », «Мэн Селтикс», выступающей в G-лиге, в качестве ассистента главного тренера.

Тейтум работал в «Уизардс» с 2016 года.