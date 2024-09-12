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Лэндон Тейтум вошел в тренерский штаб фарм-клуба «Селтикс»

Лэндон Тейтум присоединился к «Бостону».

Бывший руководитель по развитию игроков «Вашингтона» Лэндон Тейтум присоединился к фарм-команде «Бостона», «Мэн Селтикс», выступающей в G-лиге, в качестве ассистента главного тренера.

Тейтум работал в «Уизардс» с 2016 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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logoНБА
logoВашингтон
G-лига
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