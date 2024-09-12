Лэндон Тейтум вошел в тренерский штаб фарм-клуба «Селтикс»
Лэндон Тейтум присоединился к «Бостону».
Бывший руководитель по развитию игроков «Вашингтона» Лэндон Тейтум присоединился к фарм-команде «Бостона», «Мэн Селтикс», выступающей в G-лиге, в качестве ассистента главного тренера.
Тейтум работал в «Уизардс» с 2016 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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