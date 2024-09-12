Кендрик Перкинс о Дэмиане Лилларде: «Когда у тебя в команде Яннис Адетокумбо, просто выйти в плей-офф или финал конференции недостаточно»

Кендрик Перкинс ждет прорывного сезона от Дэмиана Лилларда.

«Мы много говорили о Лилларде в прошлое межсезонье, когда он перешел в «Милуоки » и присоединился к Яннису Адетокумбо – самому доминирующему игроку в лиге или, по крайней мере, одному из. Теперь пришло время для второго старта. Полный тренировочный лагерь под руководством Дока Риверса. Ответственность лежит на Дэйме.

Восточная конференция стала лучше. «Никс», «Филадельфия ». «Бостон » сохранил состав. Настало время для Лилларда показать себя. Не хочу сказать, что он не делал этого раньше, но когда у тебя в команде Адетокумбо, недостаточно просто выйти в плей-офф или дойти до финала конференции.

Мы ждем соревнования за титул от многих игроков его возраста в лиге, и Лиллард не должен стать исключением», – заявил эксперт ESPN.

«Бакс» уступили «Пэйсерс» в первом раунде плей-офф прошлого сезона со счетом 2-4. Яннис Адетокумбо пропустил серию из-за травмы.