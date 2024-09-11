Джордан Шакел примет участие в тренировочном лагере «Селтикс»
«Бостон» пригласил Джордана Шакела в тренировочный лагерь.
«Селтикс» подписали с атакующим защитником (26 лет, 198 см) негарантированный контракт.
В прошлом сезоне Шакел выступал в G-лиге за «Мэн», набирая 13,0 очка и 5,2 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Celtics Blog
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