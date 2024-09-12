Джейсон Тейтум спрогнозировал повтор финала с «Далласом» в новом сезоне НБА

Джейсон Тейтум выбрал финалистов следующего сезона НБА.

В интервью Джимми Фэллону форвард «Бостона» не колеблясь назвал «Селтикс» представителем Восточной конференции. Тейтум был в затруднении по поводу кандидатуры чемпиона Запада. В конце концов, лидер «Бостона» спрогнозировал матч-реванш с «Далласом».

«Селтикс» обыграли «Мэверикс» в финальной серии прошлого сезона со счетом 4-1.

Тейтум также выбрал себя в качестве будущего MVP.