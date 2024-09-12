Алексея Шведа избивали вчетвером. Суд посчитал, что трое делали это в качестве свидетелей

Сегодня завершилась история с избиением Алексея Шведа. Пресненский районный суд Москвы во всем разобрался: Юсуф Мирашуров осужден на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и должен выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей . На свободу он выйдет в мае 2025 года, так как время, проведенное в СИЗО, считается как день за полтора.

Шведа, на тот момент лидера московского ЦСКА, избила группа людей в начале мая 2023 года. Это произошло в центре Москвы, у ресторана «Джун» на Большой Никитской улице, после поражения армейского клуба. Игрок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой: у него были диагностированы «открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, пластинчатая субдуральная гематома левой затылочной области, перелом свода и основания черепа».

Алексей Швед сам рассказывал об этом в эфире «Матч ТВ» вот так:

«Произошло все так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Потом начали окружать. Потом подъехали еще ребята. Непонятно, зачем они все это делали. Но сейчас разберутся.

Куда бежать? Они нас окружили, потом еще подъехали. На видео видно, что очень много людей. Почти все с их стороны были. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдем. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову. И сзади. Но это я уже не видел.

Сделали сразу КТ. Потом было много разных процедур тоже. Травмы тяжелые, но восстановление идет хорошо. Там ушиб головного мозга, гематома, воздух попадал в перелом. Еще один перелом есть. Серьезные травмы. Перелом свода и основания черепа слева. Левое ухо еще не слышит хорошо...

Мне врачи говорили, что 60-70% случаев заканчиваются плохо. Многие умирают, либо калеками остаются. Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись ».

На видео действительно заметно, что вокруг Шведа мельтешило несколько персонажей.

На следующий день трое нападавших были задержаны.

Это были 19-летний Глеб Васильевич Писарев, студент 1-го курса МГИМО, 17-летний Рамзин Фаризович Амирасланов, который учится в Британской высшей школе дизайна, и 20-летний Князь Элсеварович Амирасланов, который учится в МГИМО на переводчика.

Им было предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам). По данной статье грозило наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

До ареста они дали интервью Baza , в котором рассказали, что действовали в рамках самообороны – по их версии, на них напала жена Шведа Анастасия.

«По словам парня, он отмечал день рождения в ресторане со своими друзьями. Они уже разъезжались, но на выходе у него начался разговор с женой Алексея Анастасией, которая была очень пьяна. Князь рассказывает, что сначала это был обычный разговор о баскетболе, но потом она начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». В этот момент из ресторана вышел Алексей со своим одноклубником, и они сразу полезли с кулаками. Сам Князь, по его словам, пытался разнять конфликтующие стороны.

– В этот же момент Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, и брат ему сделал подсечку, от которой он упал на землю, – рассказывал Князь Амирасланов. – И я точно могу сказать, что головой он не ударялся.

Далее, по словам Амирасланова, Швед сразу же встал и «толкотня продолжилась». В следующий момент кто-то из компании нанес Шведу удар в голову, от которого тот упал. После этого потасовка прекратилась».

Спустя неделю появился «главный» подозреваемый. Им и оказался 31-летний гражданин Таджикистана Юсуф Мирашуров, водитель 17-летнего Рамзина Амирасланова. По версии следствия, когда Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу, Мирашуров увидел, что его подопечный конфликтует со Шведом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста ЦСКА.

Мирашуров попытался покинуть территорию РФ, приобрел авиабилеты для вылета за рубеж, однако был задержан в международном аэропорту «Жуковский».

Сам Швед и члены его семьи рассказывали , что подсудимые неоднократно предлагали им деньги за урегулирование ситуации вне суда.

Изначально братьев Амираслановых и Писарева арестовали на два месяца, но через полтора месяца (в середине июня 2023 года) их уже выпустили под подписку о невыезде. Когда начался судебный процесс (6 февраля 2024 года), выяснилось, что все трое проходят по делу как свидетели, никакие обвинения им предъявлены не были.

Параллельно была пересмотрена и статья, по которой обвиняли Мирашурова. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц; до семи лет лишения свободы) и части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц/из хулиганских побуждений) с наказанием до десяти лет лишения свободы. А в итоге к нему применили только ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.

12 сентября 2024 года Мирашуров был осужден на 3 года.

Даже лупа Александра Бастрыкина, заинтересовавшегося процессом, не помогла следователям разглядеть на видео больше одного нападавшего.

«Думаю, все здравомыслящие люди понимают, что на меня напали толпой, – удивлялся весной Алексей Швед в интервью «Спорт-Экспрессу» . – Нападавший был не один. И хотя он вполне заслуженно обвиняется в нанесении самого сильного удара, начали драку другие ребята, начали совершенно без причины, на ровном месте. Это есть в моих показаниях, в показаниях свидетелей. Наконец, это отчетливо видно по видеозаписи. Что я еще могу сказать? Разбирательство продолжается. Слышал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался тем, что зачинщики ушли от ответственности, и запросил доклад по делу. Это внушает надежду на то, что справедливость восторжествует.

Такие люди не должны свободно гулять по Москве, оставаться безнаказанными. Они чуть не убили меня, была вероятность, что я потеряю профессию, закончив играть. Не хочу себя хвалить, но я много лет играл за сборную, приносил ей медали на международных турнирах, в том числе Олимпийских игр.

А сейчас ребята, которые без причины напали на меня, сделали вид, будто ни в чем не участвовали. А следователь и прокуратура почему-то им поверили. Мне странно за всем этим наблюдать, учитывая, что эпизод произошел в центре столицы и не в самый поздний час. Повторюсь, на видеозаписи все отчетливо видно. Просто если им все сойдет с рук, то это будет очень плохим примером. Это будет означать не только для них, но и для других, что в столице России царит тотальная безнаказанность ».

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; instagram.com/shved.1 ; скриншот «НТВ»