УНИКС признал ошибку в финансовой отчетности по сезону-2022/23 перед Единой лигой ВТБ

УНИКС представил в Лигу ВТБ заниженные данные по расходам.

Клуб признал, что главный бухгалтер неверно сформировала отчет.

«Мы единственная профессиональная лига, которая запрашивает бюджет у своих клубов-участников и публикует их в открытом доступе. Делаем это уже много лет и доверяем нашим клубам. Что касается ситуации с УНИКСом, то сам клуб признался, что была допущена техническая ошибка. Даже знаю, что они уволили главного бухгалтера, которая неправильно разобралась с курсовой разницей. Клуб признает свою ошибку, но тут важно выделить два важных момента. Первый – мы не проверяющая организация. Второй - мы попросили объяснения по этой ситуации. Они предоставили детальную выписку по своему бюджету. Мы проверили эту информацию, и у нас нет оснований ставить под сомнения честность руководителей клуба из Казани», – прокомментировала ситуацию генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Ранее сообщалось , что казанский клуб отчитывался о расходном бюджете в 1,236 миллиарда рублей в чемпионском сезоне-2022/23 при официальных данных налоговой инспекции в 2,978 миллиарда и 2,484 миллиарда за 2022 и 23 года.

Лига порекомендовала клубам провести финансовый аудит и тщательнее подходить к оформлению документации.