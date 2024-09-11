Евгений Богачев: «Акун‑Перселл восстановился и был очень полезен сегодня»

Евгений Богачев отметил вклад Девона Акун‑Перселла в победу над «Бешикташем».

«Эмоции очень хорошие. Акун‑Перселл восстановился и очень помог нам сегодня, был очень полезен. Плюс трехочковые пошли. В Петербурге на Кубке Белова и Кондрашина они не очень у нас шли.

Но это пока только первая игра предсезонного турнира, главное — впереди. Но сейчас восстановимся и будем готовиться ко второй игре с «Зенитом», — сказал президент УНИКСа.

УНИКС разгромил турецкий «Бешикташ » в стартовом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 97:69.