Девон Акун-Перселл: «По-настоящему буду рад только тогда, когда выиграем Суперкубок»
Девон Акун-Перселл прокомментировал уверенную победу над «Бешикташем».
«УНИКС продемонстрировал командную игру на обеих сторонах площадки, и именно это отличало нас от соперника. Мы также были великолепны в быстром переходе, что, я уверен, станет ключом к нашему успеху в этом сезоне. Отличная победа, но впереди нас ждут еще два матча.
Сегодняшний день — лишь начало чего-то большего. Я счастлив, но по-настоящему буду рад только тогда, когда мы выиграем Суперкубок», – сказал форвард УНИКСа.
УНИКС разгромил турецкий «Бешикташ» в стартовом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 97:69.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт УНИКСа
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