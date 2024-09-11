Девон Акун-Перселл: «По-настоящему буду рад только тогда, когда выиграем Суперкубок»

Девон Акун-Перселл прокомментировал уверенную победу над «Бешикташем».

«УНИКС продемонстрировал командную игру на обеих сторонах площадки, и именно это отличало нас от соперника. Мы также были великолепны в быстром переходе, что, я уверен, станет ключом к нашему успеху в этом сезоне. Отличная победа, но впереди нас ждут еще два матча.

Сегодняшний день — лишь начало чего-то большего. Я счастлив, но по-настоящему буду рад только тогда, когда мы выиграем Суперкубок », – сказал форвард УНИКСа.

УНИКС разгромил турецкий «Бешикташ » в стартовом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 97:69.