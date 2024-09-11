ЦСКА лидирует в Лиге ВТБ по доходам за сезон-2023/24 – 2,4 млрд рублей, «Зенит» – на втором месте
У ЦСКА самый высокий доход за сезон-2023/24 в Единой лиге ВТБ.
Telegram-канал «Свободный агент» опубликовал бюджеты клубов Единой лиги ВТБ за сезон-2023/24, которые они прислали в офис турнира. Под бюджетом понимается сумма доходов за сезон.
Доходы клубов Единой лиги ВТБ за сезон-2023/24:
ЦСКА — 2,411 млрд рублей (2,307 млрд в сезоне-2022/23)
«Зенит» — 2,092 млрд (2,203)
«Локомотив-Кубань» — 1,501 млрд (1,365)
УНИКС — 1,216 млрд (1,236)
«Самара» — 579 млн (615)
«Пари НН» — 525 млн (442)
«Парма» — 459 млн (357)
«Уралмаш» — 352 млн
МБА-МАИ — 379 млн (283)
«Енисей» — 340 млн (289)
«Автодор» — 219 млн (217)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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