ЦСКА лидирует в Лиге ВТБ по доходам за сезон-2023/24 – 2,4 млрд рублей, «Зенит» – на втором месте

У ЦСКА самый высокий доход за сезон-2023/24 в Единой лиге ВТБ.

Telegram-канал «Свободный агент» опубликовал бюджеты клубов Единой лиги ВТБ за сезон-2023/24, которые они прислали в офис турнира. Под бюджетом понимается сумма доходов за сезон. Доходы клубов Единой лиги ВТБ за сезон-2023/24: ЦСКА — 2,411 млрд рублей (2,307 млрд в сезоне-2022/23) «Зенит » — 2,092 млрд (2,203) «Локомотив-Кубань » — 1,501 млрд (1,365) УНИКС — 1,216 млрд (1,236) «Самара» — 579 млн (615) «Пари НН» — 525 млн (442) «Парма» — 459 млн (357) «Уралмаш» — 352 млн МБА-МАИ — 379 млн (283) «Енисей» — 340 млн (289) «Автодор» — 219 млн (217)