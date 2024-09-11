Ник Фридман перешел в тренерский штаб фарм-клуба «Вашингтона»

Ник Фридман стал тренером «Кэпитал-сити».

После пяти лет работы в Шарлотт » ассистент главного тренера Ник Фридман присоединился к тренерскому штабу фарм-клуба «Вашингтона » в G-лиге.

Фридман воссоединился с тренером Коди Топпертом. Оба участвовали в финале G-лиги с «Рио-Гранде» в 2017 году и работали вместе в университете Северная Аризона в 2018-м.