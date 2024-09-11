Кайл Кузма: «Если не позовут в сборную США, рассмотрю вариант с Филиппинами»
Кайл Кузма готов сыграть за сборную Филиппин.
По словам форварда «Вашингтона», он рассмотрит такую возможность в будущем.
«Если не позовут в сборную США, я мог бы объединиться с Джорданом Кларксоном. Почему нет, это было бы здорово», – заявил Кузма.
Защитник «Юты» Кларксон, который дружит с Кузмой, выступает за национальную команду Филиппин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ALL-STAR Magazine
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