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Кайл Кузма: «Если не позовут в сборную США, рассмотрю вариант с Филиппинами»

Кайл Кузма готов сыграть за сборную Филиппин.

По словам форварда «Вашингтона», он рассмотрит такую возможность в будущем.

«Если не позовут в сборную США, я мог бы объединиться с Джорданом Кларксоном. Почему нет, это было бы здорово», – заявил Кузма.

Защитник «Юты» Кларксон, который дружит с Кузмой, выступает за национальную команду Филиппин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ALL-STAR Magazine
logoсборная США
logoНБА
logoВашингтон
logoсборная Филиппин
logoДжордан Кларксон
logoКайл Кузма
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