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Кайл Кузма: «Всегда восхищался Пэтом Райли, хотя мне не удалось поиграть за него»

Кайл Кузма признался, что восхищается президентом «Майами» Пэтом Райли.

«Я всегда восхищался Пэтом Райли, хотя мне не удалось поиграть за него. Я уважаю его подход к баскетболу и профессионализм.

Когда я за пределами площадки, я весел и расслаблен, но как только я выхожу на площадку, я очень серьезен, потому что люблю баскетбол, и это важно для меня. Я всегда восхищался тем, что Пэт Райли сделал в «Хит», и всем, что он делал на протяжении всей карьеры — от «Шоутайм Лейкерс» до создания культуры «Хит», – сказал форвард «Вашингтона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ALL-STAR Magazine
logoМайами
logoПэт Райли
logoНБА
logoВашингтон
logoКайл Кузма
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