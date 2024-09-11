Кайл Кузма: «Всегда восхищался Пэтом Райли, хотя мне не удалось поиграть за него»

Кайл Кузма признался, что восхищается президентом «Майами» Пэтом Райли.

«Я всегда восхищался Пэтом Райли , хотя мне не удалось поиграть за него. Я уважаю его подход к баскетболу и профессионализм.

Когда я за пределами площадки, я весел и расслаблен, но как только я выхожу на площадку, я очень серьезен, потому что люблю баскетбол, и это важно для меня. Я всегда восхищался тем, что Пэт Райли сделал в «Хит», и всем, что он делал на протяжении всей карьеры — от «Шоутайм Лейкерс» до создания культуры «Хит», – сказал форвард «Вашингтона ».