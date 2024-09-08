Кеньон Мартин о переходе Йонаса Валанчюнаса в «Вашингтон»: «О чем ты думал, парень?»
Кеньон Мартин скептически относится к карьере в «Уизардс»
Бывший баскетболист приветствовал решение Эвана Фурнье отказаться от приглашения в «Вашингтон» и переехать в Европу в «Олимпиакос».
«Смотреть, как Джордан Пул пуляет дерьмовые броски? Не.
У меня вызвал вопросы переход туда Валанчюнаса. О чем ты думал, парень?» – заявил Мартин в подкасте Гилберта Аренаса.
Литовский центровой подписал с «Вашингтоном» контракт на 3 года и 30 миллионов долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Gil’s Arena
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