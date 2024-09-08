Кеньон Мартин о переходе Йонаса Валанчюнаса в «Вашингтон»: «О чем ты думал, парень?»

Кеньон Мартин скептически относится к карьере в «Уизардс»

Бывший баскетболист приветствовал решение Эвана Фурнье отказаться от приглашения в «Вашингтон» и переехать в Европу в «Олимпиакос».

«Смотреть, как Джордан Пул пуляет дерьмовые броски? Не.

У меня вызвал вопросы переход туда Валанчюнаса . О чем ты думал, парень?» – заявил Мартин в подкасте Гилберта Аренаса .

Литовский центровой подписал с «Вашингтоном » контракт на 3 года и 30 миллионов долларов.