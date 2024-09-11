Зак Гатри стал главным тренером фарм-клуба «Лейкерс»
«Лейкерс» наняли Зака Гатри.
Специалист стал главным тренером фарм-клуба в G-лиге.
Гатри был помощником Куина Снайдера в «Юте» в 2016-20 годах и ассистентом Рика Карлайла в «Далласе» в сезоне-2020/21. После этого Гатри работал под руководством Уэса Ансельда и Брайана Кифа в «Вашингтоне».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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