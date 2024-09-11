Зак Гатри стал главным тренером фарм-клуба «Лейкерс»

«Лейкерс» наняли Зака Гатри.

Специалист стал главным тренером фарм-клуба в G-лиге.

Гатри был помощником Куина Снайдера в «Юте» в 2016-20 годах и ассистентом Рика Карлайла в «Далласе » в сезоне-2020/21. После этого Гатри работал под руководством Уэса Ансельда и Брайана Кифа в «Вашингтоне ».