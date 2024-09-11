Ричард Джефферсон: «Джа Морэнту более чем кому-либо другому в НБА предстоит доказывать в новом сезоне»
Ричард Джефферсон считает, что новый сезон НБА станет особенными для Джа Морэнта.
Лидер «Мемфиса» по ходу минувшего чемпионата вернулся после дисквалификации, но вскоре выбыл до конца сезона с травмой плеча.
«Джа Морэнту более чем кому-либо другому в НБА предстоит доказывать в новом сезоне
«Гризлис» были «Оклахомой» два года назад. Да, помешали травмы. Вообще, много чего произошло... Но не забывайте, кто такой Джа Морэнт», – заявил экс-игрок НБА и эксперт ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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