Ричард Джефферсон: «Джа Морэнту более чем кому-либо другому в НБА предстоит доказывать в новом сезоне»

Ричард Джефферсон считает, что новый сезон НБА станет особенными для Джа Морэнта.

Лидер «Мемфиса » по ходу минувшего чемпионата вернулся после дисквалификации, но вскоре выбыл до конца сезона с травмой плеча.

«Джа Морэнту более чем кому-либо другому в НБА предстоит доказывать в новом сезоне

«Гризлис» были «Оклахомой» два года назад. Да, помешали травмы. Вообще, много чего произошло... Но не забывайте, кто такой Джа Морэнт», – заявил экс-игрок НБА и эксперт ESPN.