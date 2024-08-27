Заир Уильямс: «Джа Морэнт хорош на площадке, но в жизни он в 10 раз лучше»

Заир Уильямс высоко ценит отношения с Джа Морэнтом

«Он прилетел из Мемфиса в мой тренировочный лагерь в Ланкастере. Как бы ни был он хорош на площадке, в жизни он в десять раз лучше.

В НБА все помнят только то, что произошло недавно. Он просто был травмирован и не играл в прошлом году. Но все быстро вспомнят о нем», – заявил бывший одноклубник звездного разыгрывающего «Гриззлис».

Заир Уильямс включил Морэнта в лучшую пятерку игроков НБА без учета позиций. Также в нее вошли Лука Дончич , Яннис Адетокумбо, Кевин Дюрэнт и Никола Йокич.

Уильямс был обменян в «Бруклин» в это межсезонье.