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Чарльз Баркли: «Мемфис» – теневой претендент на победу в Западной конференции»

Чарльз Баркли и Билл Симмонс высоко оценили шансы «Гриззлис»

«Им дают худшие шансы на победу в конференции, чем «Лейкерс» и «Финиксу». Это просто нелепо. И у них еще и 224-сантиметровый новичок (Зак Иди), который может быть очень неплох», – раскритиковал оценку команды Симмонс.

«Если бы я выбирал теневого претендента на победу в Западной конференции, это был бы «Мемфис». У них потрясающий тренер. Джа – замечательный игрок, если сможет сохранить голову на плечах. Им очень не хватило Стивена Адамса в прошлом году, надеюсь на его возвращение и здоровье.

Большой поклонник их тренера Тэйлора (Дженкинса). Все недооценивают «Гриззлис», – заявил Баркли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoМемфис
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoБилл Симмонс
logoСтивен Адамс
logoДжа Морэнт
logoТэйлор Дженкинс
logoЗак Иди
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