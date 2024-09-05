Чарльз Баркли: «Мемфис» – теневой претендент на победу в Западной конференции»
Чарльз Баркли и Билл Симмонс высоко оценили шансы «Гриззлис»
«Им дают худшие шансы на победу в конференции, чем «Лейкерс» и «Финиксу». Это просто нелепо. И у них еще и 224-сантиметровый новичок (Зак Иди), который может быть очень неплох», – раскритиковал оценку команды Симмонс.
«Если бы я выбирал теневого претендента на победу в Западной конференции, это был бы «Мемфис». У них потрясающий тренер. Джа – замечательный игрок, если сможет сохранить голову на плечах. Им очень не хватило Стивена Адамса в прошлом году, надеюсь на его возвращение и здоровье.
Большой поклонник их тренера Тэйлора (Дженкинса). Все недооценивают «Гриззлис», – заявил Баркли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
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