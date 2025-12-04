«Трапани Шарк» в кризисе. Главный тренер Ясмин Репеша покинул клуб, игроки не тренируются, к финансовым проблемам добавились претензии от налоговой службы

«Трапани Шарк» может не продержаться до конца текущего сезона.

Итальянский баскетбольный проект Валерио Антонини «Трапани Шарк» разваливается на глазах. Клуб, претендовавший на лидерство в таблице национального чемпионата, столкнулся с непреодолимыми проблемами, корни которых лежат в финансовой несостоятельности.

Невыплата по обязательствам уже привела к лишению двух очков. Финансовые проблемы усугубляются вниманием налоговой службы, которая уже предъявляет вопросы к невыплате суммы в 120 тысяч евро.

На этом фоне команду оставил главный тренер Ясмин Репеша. Антонини, по сообщениям итальянской прессы, отказался принимать отставку специалиста, но тот уже покинул страну.

Организация лишилась значительной части своего персонала, а игроки не приходят на тренировки.

Антонини намеревался пойти на сокращение расходов и структуры в декабре и принять окончательное решение о будущем в июне, но может столкнуться с невозможностью продолжать работу уже в ближайшее время.