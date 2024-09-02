В НБА переходит европейская тренерская сенсация – самоучка из... Финляндии

Будет управлять атакой «Гриззлис».

В последние несколько лет «Мемфис» неоднократно предпринимал попытки дистанцироваться от навязчивых и поднадоевших аналогий с эпохой «Grit and Grind» из первой половины 2010-х. И каждый раз получалось как-то смазано, то Диллон Брукс с его обсессивно-компульсивными заявлениями мешал воспринимать команду всерьез, то Джа Морэнт тормозил развитие неуместной страстью к дешевым эффектам.

Тиметриус (да, так Морэнта звала мама и судья в ходе разбирательств) уже 5 лет в лиге, Джарен Джексон – 6, а «Мемфис» за это время трижды попадал в плей-офф, но выиграл лишь одну серию. И не сформировал представление о том, сможет ли регулярно проходить дальше первого раунда.

Именно поэтому главным трансфером межсезонья для «Гриззлис» является приход нового ассистента в штаб Тейлора Дженкинса – Туомаса Йисало. Этот человек знает, как добиваться больших успехов с маленькими бюджетами, а главное – делать это ярко.

«Мемфис» увел главную сенсацию европейского баскетбола?

Утверждение о том, что европейский баскетбол – скучный, замшелый и чересчур рациональный, настолько же ошибочно, насколько верно другое: в Европе главными звездами являются не игроки, а тренеры. Именно они прививают своим – зачастую не самым именитым командам – узнаваемый стиль, пишут сценарий развития матчей и порой выдают результат. И Йисало в последние пару сезонов обескуражил все тренерское сообщество баскетбольной Европы.

За два года в немецком «Бонне» финский специалист дважды удостаивался титула лучшего тренера Бундеслиги (2022, 2023), выиграл первый в истории клуба европейский трофей – Лигу чемпионов – и был признан лучшим тренером турнира (2023). В прошлом сезоне возглавивший французский «Париж» Йисало замахнулся на хет-трик. Парижане взяли Кубок Франции, в финале чемпионата уступили только нашпигованному звездами «Монако» (не Головина, но Федорычева), стали чемпионами Еврокубка (Йисало по привычке признали лучшим тренером). И фарт тут абсолютно не при чем, достаточно взглянуть на статистику.

«Париж» прошел дистанцию Еврокубка с показателем 22-1 и самым высоким процентом побед за всю историю турнира (97,2%). Команда Йисало не выдавливала результат по капле, а доминировала. Средний отрыв французов в матчах с соперниками составлял «+19,1» очка – рекорд Еврокубка. А вот средняя результативность «Парижа», который набирал по 98,4 очка – таких показателей с начала XXI века не видели не только в Еврокубке, но даже в Евролиге.

Все благодаря Йисало и его авторской методике, в основе которой лежат россыпи пик-н-роллов и частая ротация составов, помогающая поддерживать высокий темп игры. Тренировки финна славятся своими нагрузками и аритмией.

«Все зависит от того, к чему вы привыкли. А человек может привыкнуть ко всему, поверьте. Наши тренировки, по большому счету, всего лишь имитация того, что мы делаем в игре. Мы дробим занятие на короткие, но максимально интенсивные отрезки. Затем игроки отдыхают, потом повторяют упражнение, и дальше так же, с небольшим возрастанием темпа. Когда мы впервые начали делать это в прошлом году, некоторым парням такой способ показался экстремальным, но как только они приноровились, то сразу же поняли, что это рабочий план.

В начале сезона мы говорили об этом с Ти Джеем Шортсом (разыгрывающий «Парижа», MVP Еврокубка). Сперва он думал, что это форменное безумие. Но в конце сезона он сказал, что эти тренировки полностью поменяли правила игры. Как только ты привыкаешь к этому, когда ты отдаешь всего себя, тебе не нужно оглядываться назад и думать о том, как обезопасить себя от игры соперника. Это как будто придает тебе импульс. Речь не о каком-то конкретном факторе, вроде усталости, это довольно многомерно. Эмоции и ощущения здесь тоже играют важную роль. Думаю, совокупность физического состояния и эмоций помогли нам достичь результата», – сознается Йисало.

Победа в Еврокубке и награда лучшему тренеру турнира еще прочнее закрепили за 42-летним тренером звание самобытного специалиста. Заокеанские медиа начали писать о «гуру нападения», а клубы НБА скопом решили сыграть на опережение. Йисало очень хотели заполучить «Уизардз», но «Гриззлис» оказались расторопнее.

«Стиль игры, позиционирование и развитие – то, на чем мы собираемся сделать усиленный акцент. Мы знаем, что в прошлом году в атакующем плане у нас ничего не получилось. Это было следствием целого ряда причин, но сегодня у нас есть ясное представление о том, в каком стиле мы намерены играть», – упреждал в мае тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс.

За три сезона из чемпионатов Германии и Франции – в НБА. Сказка? Нет. Потому что даже в сказках, прежде чем получить шанс на рандеву с принцем, приходится поработать на сортировочном конвейере.

Йисало начал тренировать в 11 лет и считает себя самоучкой

Интенсивность и повышенная самоотдача – свойство не только тренировок финского самородка, но и его самого.

«Я начал тренировать в шестом классе. Мне было 11 лет. У меня была стрессовая травма колена. В начале-середине 90-х, без методик и средств, которые есть сейчас, это было 6 месяцев без баскетбола. К счастью, среди моих знакомых был тренер юниоров, который попросил меня поработать помощником тренера с младшими ребятами. И с тех пор, может быть, один или два сезона я не был вовлечен в тренерский процесс. В общей сложности мой стаж составляет 30 лет.

Первые серьезные сдвиги начали происходить в 15, в старших классах школы. Я жил в маленьком городке с населением 7 тысяч человек и просто пытался найти все способы стать лучше как игрок. Слава богу, где-то в это же время был основан Amazon. Я начал заказывать множество книг и видеокассет. У меня были записи практически всех матчей «Дьюка» с Майком Данливи, Джеем Уильямсом и Карлосом Бузером», – вспоминает Йисало.

Как настоящий практик, Туомас сперва испытывал теории на себе.

«Мы с братом днями напролет отрабатывали увиденное. Мы покадрово записывали на отдельную кассету, как Реджи Миллер и Аллан Хьюстон открываются под бросок, как они используют заслоны, а потом старались воспроизвести это во дворе. Тогда я тренировал команду своего 13-летнего брата. В какой-то момент на NBA.com стали выкладывать подборки лучших матчей каждой из команд. В нескольких играх мы старались максимально точно копировать тактику «Юты Джаз». Сейчас об этом смешно вспоминать, но тогда нам казалось, что в игре появилась структурность», – улыбается Йисало.

Если пытаться найти какой-то секрет успеха Туомаса, то он вовсе не в особом видении игры, новаторском подходе к тренировкам и тем более в везении. Йисало рано понял, с чем хочет связать свою жизнь, и люди, готовые помочь, появились в его жизни естественным образом.

«Мне очень повезло с «Куоволу». Там я начинал свою карьеру, но еще большего достиг, когда вернулся туда в 23 года. Я обратился к руководителям клуба с предложением возглавить юношеский отдел, и они согласились, хотя имели все основания усомниться во мне. Я тогда продолжал играть профессионально, был капитаном команды и только-только попал в сборную. Они могли взять человека, который бы мог уделять проекту больше времени, но сделали ставку на меня», – вспоминает начало пути Йисало.

Успех Туомаса обусловлен упорством

Завершив карьеру игрока в 2014-м в 31 год, он уже имел не только опыт, но и все необходимые документы. Он практически сразу приступил к работе в финской «Хонке», после одного сезона пошел на повышение в клуб Бундеслиги «Крайльсхайм Мерлинс». Именно там он набивал шишки и набирал очки престижа. При Йисало команда вылетала во вторую лигу, возвращалась в число сильнейших и впервые в истории попадала в плей-офф. Все это – с одним из самых копеечных бюджетов в Бундеслиге. Трем позолоченным сезонам в «Бонне» и «Париже» предшествовали пять турбулентных лет в «Крайльсхайме», на протяжении которых Йисало неустанно учился.

«Я во многом самоучка, на первых этапах карьеры я каждую неделю проводил от 15 до 20 часов, просто тренируя сам себя. Я не был ни в каком университете, ни в какой программе. Я просто пытался учить себя как игрока. Не всегда получалось, но я всегда чему-то учился. И это самое важное в этой профессии. Тебе могут дать совет, рассказать о тактике, но ты ничего не добьешься, пока не попробуешь это на себе.

Поймите правильно, я не пытаюсь сказать, что на меня никто не оказывал влияние.

Я многому научился у таких тренеров, как Аито Гарсия, который тренировал берлинскую «Альбу». Мы стабильно проигрывали им по 30-40 очков, и я думал: «Как, черт возьми, такое возможно? Я должен понять, что он делает». Я шел и смотрел его лекции на YouTube на испанском. Там не было субтитров, и я на слух вводил в Google Translate то, что, по моему мнению, он говорил, а потом вычитывал эту тарабарщину. И для меня открывался совершенно новый мир, это был иной способ организации баскетбола. Абсолютно отличный от балканской или американской школы.

Или взять Педро Мартинеса, у которого также были отличные онлайн-занятия. Он описывал упражнения для работы с конкретными концепциями и всегда говорил о выполнении базовых вещей на высоком уровне – это звучит просто, но это ключ к успеху. Все эти знания бесценны, но только тогда, когда они не лежат у вас на жестком диске, а становятся частью вашей работы, стараний, ошибок. Так устроен баскетбол, и так устроена жизнь».

Взлет Йисало не кажется реактивным, а его назначение в НБА – сенсационным. Туомас уже показал, что готов адаптироваться и давать результат в кратчайшие сроки. Именно финн возглавлял молодых проспектов «Гриззлис» в Летней Лиге и довел команду до финала, где та лишь в овертайме уступила «Хит». Результат интригующий. И если Йисало делегируют соответствующие полномочия, то атака «Гриззлис» наконец-то перестанет крутиться исключительно вокруг Морэнта, а «Мемфис» войдет в новую эпоху, которой будут подбирать прозвище.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Darius Simka via www.imago-image/www.imago-images.de, Matthias Balk/dpa/Global Look Press