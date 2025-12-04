Зайон Уильямсон лидирует в истории НБА по точности с игры среди баскетболистов с 20 очками и более в среднем по карьере
Зайон Уильямсон опережает Шакила О’Нила и Николу Йокича в эффективности.
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон продолжает пропускать матчи из-за постоянных травм, показывая при этом уникальную статистику в редкие периоды доступности.
Уильямсон идет первым в истории по точности бросков с игры (FG% - 58,5) среди набиравших минимум 20 очков в среднем по карьере. Уильямсон опережает Шакила О’Нила, Николу Йокича, Карима Абдул-Джаббара и Янниса Адетокумбо по этому показателю.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
