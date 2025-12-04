«Милан» на ближайшее время лишился Усмана Диопа и Нико Мэнниона из-за травм

Усман Диоп и Нико Мэннион начали реабилитацию.

Усман Диоп и Нико Мэннион не смогут в ближайшее время помочь «Милану». Клуб раскрыл детали о состоянии игроков.

Диоп не играл с начала ноября. У форварда были проблемы с ногой, которые должны были уже быть решены к нынешнему времени. Однако баскетболисту все же потребовалась артроскопическая процедура на колене. Диоп продолжит свою программу реабилитации.

Разыгрывающий Нико Мэннион сломал нос на тренировке. В ближайшие дни защитник пройдет серию осмотров, которые определят график возвращения и необходимость ношения маски.

Ранее Милан уже лишился защитника Марко Гудурича, который никак не может полностью восстановиться еще с Евробаскета. Форвард Нэйт Сестина, приглашенный на замену травмированному Влатко Чанчару, покинувшему команду, перенес операцию на руке, которая выбила его из строя до весны.