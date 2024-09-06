Жоаким Ноа о Джа Морэнте и Деррике Роузе: «Роуз был немного более взрывным»

Жоаким Ноа прокомментировал сравнение Джа Морэнта и Деррика Роуза

«Да, вижу что-то такое. Много похожего. Оба любимцы улиц. Очень круто. Похожи взрывной скоростью. Физически, как мне кажется, Роуз был немного более взрывной. Хотя в их игре определенно есть отличия.

А вот другого Жоакима Ноа нет. Все очень разные. Совпадают только отдельные аспекты. Ближайший – Дрэймонд Грин . Он немного лучше бросает. Но его лидерство, пасы, энергия – делают нас похожими», – заключил бывший центровой.