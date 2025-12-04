Дэниэл Гэффорд досрочно завершил матч с «Майами» из-за травмы голеностопа
Дэниэл Гэффорд снова получил повреждение.
Центровой «Далласа» Дэниэл Гэффорд отыграл 15 матчей из 23 в этом чемпионате. В победной игре с «Хит» «большой» усугубил беспокоившую его травму ближе к концу 3-й четверти.
Гэффорд успел провести 14 минут на площадке, набрав 2 очка, 5 подборов и 1 перехват. Клуб соощил о проблемах с правым голеностопом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Dallas Morning News
