Евгений Богачев о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством»: «Эмоции переполняют»
Евгений Богачев прокомментировал получение ценной награды
Президент УНИКСа награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
«Очень неожиданное и приятное сообщение получил. Эмоции, конечно, переполняют.
Поздравляют друзья, коллеги, тренеры, игроки. Очень много поздравлений получаю, это очень приятно», – рассказал Богачев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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