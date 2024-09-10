Евгений Богачев о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством»: «Эмоции переполняют»

Евгений Богачев прокомментировал получение ценной награды

Президент УНИКСа награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Очень неожиданное и приятное сообщение получил. Эмоции, конечно, переполняют.

Поздравляют друзья, коллеги, тренеры, игроки. Очень много поздравлений получаю, это очень приятно», – рассказал Богачев .