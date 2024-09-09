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Президент УНИКСа Евгений Богачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Деятельность Евгения Богачева отмечена наградой

Президент УНИКСа награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 06.09.2024 №745, Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Борисович Богачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу», – говорится на сайте казанского клуба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт УНИКСа
светская хроника
logoУНИКС
logoЕвгений Богачев
logoЕдиная лига ВТБ
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