Президент УНИКСа Евгений Богачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Деятельность Евгения Богачева отмечена наградой

Президент УНИКСа награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 06.09.2024 №745, Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Борисович Богачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу», – говорится на сайте казанского клуба.