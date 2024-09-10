Евгений Богачев о состоянии УНИКСа перед Суперкубком: «Есть определенные проблемы, но мы их решаем»

Евгений Богачев рассказал о готовности УНИКСа к Суперкубку Лиги ВТБ

По словам президента казанцев, в команде есть травмированные игроки.

– Как вам форма команды в преддверии Суперкубка Единой лиги? Что ждете от турнира?

– Последние матчи играли в Петербурге на Кубке Белова и Кондрашина – видите, там несколько слабовато выступили: второе место на турнире заняли. Поэтому есть, конечно, какие‑то проблемы, но мы их решаем. Шансы на успех есть всегда. Главное – готовимся к чемпионату. Уже на следующей неделе у нас первая игра с ЦСКА на выезде. Вот это очень серьезно.

– Но все же, насколько важно для вас выиграть Суперкубок?

– Ну, раньше в эти сроки перед стартом сезона проходил Кубок Гомельского. Тоже хорошие команды играли. Суперкубок Единой лиги – это, конечно же, тоже престижный турнир, но это не чемпионат. Так что выиграем, так выиграем – будет очень приятно. Не выиграем, так не выиграем – не расстроимся. Потому что есть обстоятельства, которые сильнее нас: у некоторых игроков повреждения. Сейчас можно бросить их в бой, а потом полгода лечиться придется.