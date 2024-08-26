Никола Вучевич о важности Лонзо Болла для «Чикаго»: «Когда он играл, мы были на вершине Востока»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Никола Вучевич Алекс Карузо Лонзо Болл Баскетбол

Никола Вучевич рассказал о вкладе защитника Лонзо Болла в игру «Чикаго».

«Со времени травмы Лонзо Болла мы не достигаем тех результатов, на которые рассчитывали. Она выбила нас из колеи.

Когда он играл, мы были на вершине Востока какое-то время. Возможно, это не был реалистичный конечный результат, но с ним мы могли сражаться за 3-6 место к концу регулярного чемпионата. Остальные парни в команде были сосредоточены на наборе очков. Лавин, Дерозан и я. Он помогал нам взаимодействовать, ускорял игру, был очень важен в защите, защищался, вместе с Карузо, против лучших игроков. Его цифры не были впечатляющими, но он очень много для нас значил.

Мы испробовали варианты с молодыми игроками, потом пришли травмы. Разговоры об обменах дополнительно повлияли на команду и результаты. Когда нет результатов – начинаются изменения. Дерозан и Карузо ушли. Команда стала моложе. Мы идем в другом направлении. Посмотрим, как пойдет сезон, после чего будут приняты решения», – заключил центровой «Чикаго».

Болл намерен вернуться на площадку в этом сезоне. Защитник не играл с января 2022 года.

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1 комментарий
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Да, крутая была банда, жаль что только что на полсезона. Крутая пара защитников - Лонзо и Алекс, играющие на высоком уровне Лавин и Дерозан, первое место на востоке к матчу всех звезд. Лонзо действительно тогда был очень важен для Быков.
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