Никола Вучевич: «У меня есть два года в «Чикаго», после чего хочу отыграть еще два»

Никола Вучевич рассказал о планах на карьеру.

«Осознаю, что я в уже 13 лет, и конец не так уж далек. У меня есть два года в « », после чего хочу отыграть еще два. Думаю, что смогу продолжать выступать на высоком уровне, а потом посмотрю. Сейчас не особо об этом размышляю. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь игрой.

Мои сыновья приходят на тренировки и матчи. Хочу, чтобы они помнили, что я играл на этом уровне. Чтобы я остался в памяти людей таким, какой я есть, и меня не провожали, а я сам попрощался», – заключил центровой «Буллз».