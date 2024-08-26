Никола Вучевич: «У меня есть два года в «Чикаго», после чего хочу отыграть еще два»

Теги Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

Никола Вучевич рассказал о планах на карьеру.

«Осознаю, что я в НБА уже 13 лет, и конец не так уж далек. У меня есть два года в «Чикаго», после чего хочу отыграть еще два. Думаю, что смогу продолжать выступать на высоком уровне, а потом посмотрю. Сейчас не особо об этом размышляю. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь игрой.

Мои сыновья приходят на тренировки и матчи. Хочу, чтобы они помнили, что я играл на этом уровне. Чтобы я остался в памяти людей таким, какой я есть, и меня не провожали, а я сам попрощался», – заключил центровой «Буллз».

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