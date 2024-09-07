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Марк Газоль и Ламаркус Олдридж были самыми сложными противниками для Николы Вучевича

Никола Вучевич рассказал о тяжелых персональных противостояниях в НБА

«Марк Газоль был самым неприятным в обороне, он очень успешно против меня защищался. Ничего не доставалось просто так.

К тому же он играл немного грязно, потому что знал, что судьи разрешают ему чуть больше из-за его репутации одного из лучших игроков оборонительного плана.

Другим проблематичным соперником был Ламаркус Олдридж. У него было всего два основных движения. Он делал два шага с ведением вправо и врезался в тебя плечом, он был очень силен.

Самым странным было то, что он всегда стоял прямо из-за травмы бедра. Он не мог сильно пригибаться. Был очень сильным, но стоял вертикально. Если ты пытался держаться в низкой позиции, он либо бросал через тебя, либо разворачивался и бросал с отклонением», – рассказал центровой «Чикаго».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Jao Mile podcast, Youtube
logoЧикаго
logoЛамаркус Олдридж
logoНБА
logoМарк Газоль
logoНикола Вучевич
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