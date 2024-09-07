Марк Газоль и Ламаркус Олдридж были самыми сложными противниками для Николы Вучевича
Никола Вучевич рассказал о тяжелых персональных противостояниях в НБА
«Марк Газоль был самым неприятным в обороне, он очень успешно против меня защищался. Ничего не доставалось просто так.
К тому же он играл немного грязно, потому что знал, что судьи разрешают ему чуть больше из-за его репутации одного из лучших игроков оборонительного плана.
Другим проблематичным соперником был Ламаркус Олдридж. У него было всего два основных движения. Он делал два шага с ведением вправо и врезался в тебя плечом, он был очень силен.
Самым странным было то, что он всегда стоял прямо из-за травмы бедра. Он не мог сильно пригибаться. Был очень сильным, но стоял вертикально. Если ты пытался держаться в низкой позиции, он либо бросал через тебя, либо разворачивался и бросал с отклонением», – рассказал центровой «Чикаго».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Jao Mile podcast, Youtube
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости