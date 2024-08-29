Никола Вучевич предпочтет «Црвену Звезду» всем остальным вариантам в случае возвращения в Европу в будущем

Никола Вучевич болеет за «Црвену Звезду».

«Собираюсь играть в НБА так долго, как только будет возможно. Это лучшая лига с лучшими условиями и баскетболистами. Не думаю о возвращении в Европу. Но если это когда-нибудь произойдет, «Црвена Звезда » будет моим фаворитом, если все сложится как надо.

Я большой фанат клуба. Слежу за «Црвеной Звездой» и «Партизаном», смотрю много матчей Евролиги. У «Звезды» был отличный сезон. Они взяли все, что можно, дома. Выступление в Евролиге было не таким успешным, но ладно.

В этом году команда у них еще лучше, удачнее скомпонована. Хотел бы повторения успехов и лучшего результата в Евролиге. Это многое значило бы для восприятия команды.

У «Партизана » тоже отличный состав. Много изменений после неудачного сезона. Потребуется время, чтобы сыграться. Но ожидаю успехов от обеих команд. Борьбы за место в восьмерке в Европе», – заключил центровой «Чикаго ».