Никола Вучевич предпочтет «Црвену Звезду» всем остальным вариантам в случае возвращения в Европу в будущем
«Собираюсь играть в НБА так долго, как только будет возможно. Это лучшая лига с лучшими условиями и баскетболистами. Не думаю о возвращении в Европу. Но если это когда-нибудь произойдет, «Црвена Звезда» будет моим фаворитом, если все сложится как надо.
Я большой фанат клуба. Слежу за «Црвеной Звездой» и «Партизаном», смотрю много матчей Евролиги. У «Звезды» был отличный сезон. Они взяли все, что можно, дома. Выступление в Евролиге было не таким успешным, но ладно.
В этом году команда у них еще лучше, удачнее скомпонована. Хотел бы повторения успехов и лучшего результата в Евролиге. Это многое значило бы для восприятия команды.
У «Партизана» тоже отличный состав. Много изменений после неудачного сезона. Потребуется время, чтобы сыграться. Но ожидаю успехов от обеих команд. Борьбы за место в восьмерке в Европе», – заключил центровой «Чикаго».
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