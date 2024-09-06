«Филадельфия» пытается протолкнуть пункт о государственном финансировании в проект новой арены клуба

«Сиксерс» ведут переговоры с городом о строительстве нового стадиона

Одним из ключевых преимуществ в позиции организации было отсутствие необходимости государственного финансирования. По информации The Philadelphia Inquirer, клуб пытается внести в проект договора пункт, по которому получит равнозначные субсидии в случае будущего участия города в других проектах спортивной инфраструктуры. Вложения города в другой стадион в этом случае будут означать финансирование арены «Сиксерс» задним числом в аналогичном объеме.

«Мы продолжаем вести продуктивные, осмысленные переговоры с городом и надеемся прийти к соглашению, которое позволит принять соответствующие легальные шаги в ближайшие недели. Как мы неоднократно заявляли, подходит к концу время на начало строительства для завершения к сезону-2031/32. Это все, что мы можем сказать на данный момент», – заявил представитель клуба.

Городская администрация не комментирует эту информацию.

Недавно клуб заявил , что «серьезно» рассматривает различные варианты, включая переезд в Нью-Джерси.